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В Петербурге высока вероятность температурного рекорда
Сегодня, 11:14
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Arinablinova

В Петербурге высока вероятность температурного рекорда

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Всё из-за влияния теплого сектора циклона

В воскресенье, 12 января, Петербург окажется  в теплом секторе циклона. Это стало известно из сообщения  на странице ведущего специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса.

Ожидаются осадки, приемущественно дожди, сильный юго-западный ветер. Есть вероятность что температура достигнет отметки + 6 градусов.

Специалист отмечает, что таким образом высока вероятность обновления суточного рекорда максимальной температуры, который на 12 января составляет +5,1 градус, установленный в 2009 году.

Ранее мы писали, что неделя в Петербурге завершиться сильным ветром.

Фото: pixabay

Теги: погода, рекорд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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