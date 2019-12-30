В Петербурге высока вероятность температурного рекорда

В воскресенье, 12 января, Петербург окажется в теплом секторе циклона. Это стало известно из сообщения на странице ведущего специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса.
Ожидаются осадки, приемущественно дожди, сильный юго-западный ветер. Есть вероятность что температура достигнет отметки + 6 градусов.
Специалист отмечает, что таким образом высока вероятность обновления суточного рекорда максимальной температуры, который на 12 января составляет +5,1 градус, установленный в 2009 году.
Ранее мы писали, что неделя в Петербурге завершиться сильным ветром.
Фото: pixabay
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