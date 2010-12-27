Три нелегальных петербургских кафе принудительно съехали из помещений

Все точки занимали площадь с расторгнутыми договорами аренды.

Сотрудники петербургского комитета по контролю за имуществом выгнали с насиженных площадей нелегальные кафе. Об этом сообщила пресс-служба ККИ 19 декабря.

Первое помещение обнаружили в Пушкине, в первом доме на Октябрьском бульваре, кафе-бар разместился на цокольном этаже многоквартирного жилого дома. Для своего удобства арендаторы перепланировали помещения, перестроив проемы и перегородки. Договор аренды с индивидуальным предпринимателем у хозяев кафе был расторгнут еще в феврале нынешнего года. С тех пор точка общепита нелегально занимает площадь.

Похожая ситуация сложилась в кафе в доме №68 по улице Марата. Договор аренды на помещение площадью 70 квадратных метров расторгся из-за того, что юридическое лицо-владелец прекратило свою деятельность. К сроку хозяева кафе освободили помещение не полностью. Самое "наглое" бистро обнаружилось на улице Блохина в доме №6/3. Договор аренды с компанией здесь просрочился несколько лет назад, но с тех пор хозяин точки так и не покинул помещение. К сроку площадь также освободили лишь частично.

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Фото: пресс-служба ККИ