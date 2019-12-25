В Петербурге выросло число вакансий в общепите

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число вакансий увеличилось на 64%.

В среду, 10 марта, директор hh.ru по СЗФО Юлия Сахарова заявила, что в Петербурге замечен рост числа вакансий в общепите в январе-феврале. Если сравнивать с таким же периодом 2020 года, то в 2021 году число увеличилось на 64%.

Число соискателей тоже увеличилось, но на 28%. Желающих найти работу в сфере производства выросло на 24%, а число вакансий – на 58%. Можно заявить, что ресторанный бизнес Северной столицы продолжает выход из локдауна. Отметим, что за все время коронавирусных ограничений оборот предприятий общественного питания сократился на 30,5% по сравнению с 2019 годом. В прошлом 2020 году закрылись 1 308 заведений.

Ранее мы писали, что в Смольном обсуждают ограничения для третьей волны коронавируса.

Фото: Piter.TV