В Петербурге выросло число пустых офисов за полгода

Площадь свободных помещений на 48% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Эксперты подвели итоги июня текущего года и выяснили, что площадь вакантных помещений составила 233, 4 тысячи квадратных метров. Это на 48% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Бизнесмены арендовали помещений на 23% меньше за полгода, чем в прошлом году. Специалисты зафиксировали также падение аренды на 30% на аренду площадей класса А. Отмечается, что в городе до конца года введут в эксплуатацию 230 тысяч квадратных метров офисных площадей. Офисный рынок болезненно отреагировал на эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом и карантином.

Ранее мы писали, что петербуржцев оштрафовали на сотни тысяч рублей за парковку во время пандемии.

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