Число пострадавших от укусов клещей в Петербурге выросло до 839 человек

В течение этого периода было зафиксировано четыре случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом, включая один случай у ребенка, а также 12 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом.

Управление Роспотребнадзора по Петербургу проводит регулярный контроль за клещевым вирусным энцефалитом и другими инфекциями, передающимися клещами. С 27 июня по 3 июля в медицинские учреждения города по поводу укусов клещей обратились 839 человек, включая 99 детей до 17 лет. Укусы были зарегистрированы в различных районах города.

В течение этого периода было зафиксировано четыре случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом, включая один случай у ребенка, а также 12 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом.

Были проведены исследования клещей на наличие возбудителей клещевых инфекций. В городе проводятся профилактические мероприятия, включая акарицидные обработки.

В рамках плановой вакцинации в Санкт-Петербурге в указанный период было привито против клещевого энцефалита 408 человек, включая 177 детей.

Рекомендуется проводить само- и взаимоосмотры каждые 20-30 минут. Если клещ своевременно замечен, то можно избежать его присасывания.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге нет пригодных для купания водоемов.

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