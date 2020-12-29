В Петербурге на 13,6% выросло число госпитализаций взрослых с COVID-19

Выросла доля пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в стационарах.

В Петербурге выросло число госпитализаций взрослых с COVID-19 – за сутки их число составило 725 человек против 638 неделей ранее. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 9 января, распространяемой пресс-службой Смольного.

Количество госпитализаций взрослых возросло по сравнению с прошлой субботой на 13,6%. При этом количество активных больных в целом не увеличилось по сравнению с аналогичным днем прошлой недели. Выросла лишь доля пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в стационарах. О возросшей активности пациентов в обращении за медицинской помощью говорит также значительный рост выздоровевших - для регистрации факта выздоровления необходимо обращение в медицинскую организацию – сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19

На 128% выросло и число "ковидных" пациентов в Петербурге, обратившихся за медпомощью. Специалисты прогнозируют больший рост заболеваемости в городе.

Фото: Piter.tv

