В Петербурге продолжает расти число госпитализаций больных COVID-19

За сутки в стационары поступили 277 петербуржцев.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 9 августа. Согласно документу, в Петербурге продолжается рост числа госпитализаций больных коронавирусом.

При этом в городе преобладет число выписавшихся из стационаров. В коронавирусных больницах свободно 45,11% (накануне – 41,46%) коек. За сутки в стационары поступили 277 петербуржцев (накануне – 276 человек), а выписались 388 человек (накануне – 379 человек).

В настоящее время в больницах находятся 4 344 человека, из них 416 человек – в реанимации, к ИВЛ подключены 177 человек. Во временном госпитале "Ленэкспо" лежат 87 человек, в "Заре" – 406 пациентов, в обсервации при пансионате "Балтиец" – 1 человек. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 24 909 человек (накануне – 26 869 человек).

Также в городе опять возросло количество зарегистрированных случаев COVID-19 за сутки. За последние сутки в Петербурге выявили 1691 новый случай заболевания коронавирусом. Еще 1 836 человек выздоровели, 39 человек ушли из жизни. 17-го августа количество новых случаев опустилось до 1156, но потом пошло в рост.

Фото: Piter.tv