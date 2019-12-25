В Петербурге увеличилось число свадеб и разводов

За первые пять месяцев в городе зафиксировали 14 377 браков и 10 792 развода.

За первые пять месяцев текущего года в Петербурге зафиксировали 10 792 развода. Это на три тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщают "Невские Новости", ссылаясь на данные Петростата.

Вместе с числом разводов увеличилось и число браков. С января по май в городе на Неве расписались 14 377 пар. Годом ранее их число было 10 907.

В целом за прошлый год брак заключили 38 тысяч пар. Наиболее "урожайным" оказался август, когда расписались 5706 пар. Всего в 2020 году расторгли брак чуть более 20 тысяч пар, больше всего разводов зафиксировали в октябре – 2828.

Ранее эксперты рассказали, какие платья выбирают невесты в Петербурге.

Фото: pexels.com