Эксперты рассказали, какие платья выбирают невесты в Петербурге

В июне аналитики зафиксировали спрос на наряды и аксессуары для свадеб в Северной столице.

В понедельник, 26 июля, аналитики компании AliExpress Россия поделились с Piter.tv статистическими данными: в июне в Петербурге спрос на свадебные платья и аксессуары увеличился в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С учетом возможности индивидуального пошива по меркам невесты платье обходилось от 7 до 25 тысяч рублей.

В прошлом сезоне невесты выбирали классический фасон с корсетом и пышной юбкой, в этом же выбор пал на более элегантные и свободные модели. Летом часто покупали платья с силуэтом "русалка" с длинным шлейфом и открытой спиной. На втором месте по популярности в Северной столице платья в пол с накидкой. На третьем месте – пышные платья с большим шлейфом и кринолином. Из свадебной обуви этим летом лидируют белые туфли-лодочки на высоком каблуке. Свадебный образ дополняют серебряные каффы, жемчужные ожерелья и пояса со стразами.

Помимо этого в Петербург чаще, чем в других регионах, приезжали свадебные ткани и аксессуары для шитья. Предпочтение отдают шелку, свадебной бахроме и стразам.

Также, отмечают аналитики, большим спросом пользуются аксессуары для праздника: цветочные композиции из искусственных пионов, атласные чехлы на банкетные стулья и стеклянные подсвечники для свадебного декора. В июне часто заказывали подарочные мини-шкатулки из дерева с индивидуальным дизайном для хранения флешек с первыми семейными фото новой семьи.

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Фото: pexels