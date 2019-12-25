В этом году продажи новых автомобилей в Петербурге выросли на 42%

В топ-5 самых продаваемых брендов автомобилей вошли: Kia, LADA, Hyundai, Renault и Skoda.

С январь по апрель этого года в Петербурге продали 49180 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Так, спрос на новые авто вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе агентства "Auto-Dealer-СПб" в понедельник, 31 мая.

Аналитики отметили, что в апреле этого года рост продаж новых автомобилей составил 330%. Так, исследователи заявили, что это рекордное месячное увеличение продаж для петербургского авторынка.

В пресс-службе отметили, что причина такого роста является пандемия, которая началась в прошлом году, и сильно ударила по разным отрасли экономики. В последний раз такими высокими показатели были в 2014 году.

В топ-5 самых продаваемых брендов автомобилей вошли: Kia, LADA, Hyundai, Renault и Skoda.

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