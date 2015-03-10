В Петербурге выросла госпитализация с ковидом

Удалось выздороветь 1 млн 482 тыс. 703 человеку, а 33 552 скончались за все время пандемии.

За минувшую среду в Петербурге 349 горожан получили положительный тест на ковид, передают в оперштабе по борьбе с распространением инфекции.

Еще 488 петербуржцев выписались из стационаров. От инфекции скончались 15 пациентов. Всего с начала пандемии в Петербурге заболели 1 млн 521 тыс. 185 человек. Удалось выздороветь 1 млн 482 тыс. 703 человеку, а 33 552 скончались.

Ранее мы писали, что за последние сутки в коронавирусные стационары увезли 67 человек.

Фото: Piter.tv

