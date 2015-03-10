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В Петербурге выросла госпитализация с ковидом
Вчера, 22:35
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В Петербурге выросла госпитализация с ковидом

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Удалось выздороветь 1 млн 482 тыс. 703 человеку, а 33 552 скончались за все время пандемии. 

За минувшую среду в Петербурге 349 горожан получили положительный тест на ковид, передают в оперштабе по борьбе с распространением инфекции. 

Еще 488 петербуржцев выписались из стационаров. От инфекции скончались 15 пациентов. Всего с начала пандемии в Петербурге заболели 1 млн 521 тыс. 185 человек. Удалось выздороветь 1 млн 482 тыс. 703 человеку, а 33 552 скончались. 

Ранее мы писали, что за последние сутки в коронавирусные стационары увезли 67 человек.

Фото: Piter.tv
 

Теги: ковид, статистика, тест
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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