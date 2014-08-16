В Петербурге вырос спрос на компактные дома до 12 соток

Покупатели выбирают маленькие дома с функциональным дизайном.

В Петербурге и Ленобласти наблюдается рост спроса на компактные дома площадью 80-120 м2 на участках 6-12 соток стоимостью от 6 до 15 млн рублей, что отражает новые тенденции жизни и удалённой работы, сообщает консалтинговый центр "Петербургская недвижимость".

По данным консалтингового центра "Петербургская недвижимость", в сегменте загородного жилья Петербурга и Ленобласти лидируют компактные дома 80-120 м2 на участках 6-12 соток. Такие объекты обычно стоят от 6 до 15 млн рублей. Покупатели ценят минимализм дизайна и функциональность пространства, что соответствует современным тенденциям жизни. Особый интерес проявляется к районам Ленобласти, где возможно сочетать удалённую работу с свободой выбора места жительства. Несмотря на популярность компактных домов, общий спрос на загородную недвижимость несколько снизился.

Вторичный рынок остаётся относительно стабильным: покупатели ориентируются на подержанные объекты с более гибкими ценами. Наибольшим спросом пользуются участки без подряда стоимостью до 300 тыс. рублей за сотку.

Ранее мы сообщали, что средняя стоимость земли в Петербурге и Ленобласти с начала года выросла на 7,1%.

Фото: pxhere.com