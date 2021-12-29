В Петербурге вырос спрос на дворников и уборщиков

В среднем работодатели готовы предложить дворникам от 30 до 35 тысяч рублей в месяц.

С 10 по 16 января в Петербурге появилось почти 400 вакансий для дворников и уборщиков – в 17 раз больше, чем за первую неделю месяца. Еще более 60 вакансий актуальны для водителей спецтехники. Данные привели аналитики сервиса hh.ru.

В среднем работодатели готовы предложить дворникам от 30 до 35 тысяч рублей в месяц. Сегодня каждый третий соискатель запрашивает зарплату на уровне 33 тысяч рублей. Каждый четвертый соискатель – от 40 тысяч рублей.

Водителям же спецтехники готовы предложить от 55 тысяч рублей. Каждый второй кандидат на подобной должности ожидает зарплату до 60 тысяч рублей, еще треть кандидатов хотят получать до 70 тысяч рублей.

Ранее стало известно, каким специалистам в Петербурге готовы платить больше 250 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV