В Петербурге вырос оборот общепита, оптовой и розничной торговли

В ФСГС рассказали об экономических показателях за 2019 год.

В Петербурге вырос оборот общепита. Об этом сообщают представители Федеральной службы государственной статистики. За год показатели выросли на 10 процентов до 89 млрд рублей. Для сравнения в 2018 году прирост достиг всего шести процентов.В среднем индекс потребительских цен в 2019 году зафиксирован на отметке в 103 процента.

Оборот оптовой торговли в городе за 2019 год составил 8,4 трлн рублей. За последний месяц (декабрь) он увеличился на четыре процента по сравнению с аналогичным показателем в 2018 году.Однако общегодовой рост сохранился на отметке в 0,7 процента.

Розничная торговля выросла заметнее. До 1,4 трлн рублей или на 0,9 процента. Около 500 млрд приходится на реализацию продуктов питания, а 981 млрд рублей - на продажу непродовольственных товаров.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербургская официантка раскрыла подробности своего увольнения.

Фото: Piter.tv

