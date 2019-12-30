Петербургская официантка раскрыла подробности своего увольнения

Девушка пойдёт служить в армию по контракту, если для неё закроют свои двери заведения общепита.

Петербургская официантка и Twitter-блогер "офсянка-хабалка" Елизавета Коняева рассказала Piter.TV подробности о своём увольнении из заведения общепита после создания треда о работе официантов в соцсети Twitter.

Я написала заявление ещё 1 января, 13 и 14 января - последние дни отработки, но на них попросили не выходить. Думали уволить одним днём без выплаты зарплаты, но все обошлось и попросили просто не выходить на смену последние два дня. Обосновали тем, что лучше не попадаться на глаза генеральному директору. А заработную плату обещали выплатить, – поделилась Елизавета.

Девушка рассказала, что последние три месяца работала на двух работах, но вторая (тоже в сфере общепита) осталась в секрете от Twitter и Instagram. На ней она и продолжит работать.

Может, чуть позже также найду подработку или полноценную вторую работу, если мне не закроют двери в общепит, – в шутку сказала девушка.

Также Елизавета рассказала, что ранее собиралась пойти служить по контракту в армию, но потом решила остаться в общепите и пойти по карьерной лестнице.

Моя мама отслужила в ВДВ 26 лет, так что я примерно знаю, как работает система и какие выгоды из неё можно извлечь, – подытожила Елизавета.

Несколько лет назад петербургская официантка стала звездой YouTube благодаря караоке.

Фото: Instagram/ lizavetak__