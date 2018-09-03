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Петербургская официантка стала звездой YouTube благодаря караоке

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Ролик с выступлением официантки набрал более 2-х миллионов просмотров.

Петербургская официантка Сюзанна Манукян проснулась знаменитой после того, как  один из посетителей ресторана заснял девушку во время ее выступления. Певица-самоучка исполняла песню Уитни Хьюстон "I Have Nothing". Сообщает "Комсомольская правда".

Ролик с 22-летней Сюзанной Манукян набрал более 2-х миллионов просмотров на YouTube. Пользователи восхищены талантом девушки.

Прелестно! Редко, когда встретишь пение в "живую", как у Сюзанны. Нынешние "звезды", прочно усевшиеся на певческом Олимпе, давно дерут фанеру нещадно и петь, похоже, совсем разучились, или не умели от слова "совсем". Далеко ходить не надо, взять хотя бы в пример безголосую Глюкозу. Есть ролики, где она "поёт" без фанеры - мама дорогая!

пишет пользователь

Девушка рассказала, что ранее пыталась попасть шоу "Голос", но, к сожалению, не прошла отбор.

Сюзанна работает официанткой с 16 лет. 

Видео: Lyudmila Ukolova/YouTube

 

 

Теги: петербург
Категории: Лента новостей Новости СПб Культура

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