Петербургская официантка стала звездой YouTube благодаря караоке

Ролик с выступлением официантки набрал более 2-х миллионов просмотров.

Петербургская официантка Сюзанна Манукян проснулась знаменитой после того, как один из посетителей ресторана заснял девушку во время ее выступления. Певица-самоучка исполняла песню Уитни Хьюстон "I Have Nothing". Сообщает "Комсомольская правда".

Ролик с 22-летней Сюзанной Манукян набрал более 2-х миллионов просмотров на YouTube. Пользователи восхищены талантом девушки.

Прелестно! Редко, когда встретишь пение в "живую", как у Сюзанны. Нынешние "звезды", прочно усевшиеся на певческом Олимпе, давно дерут фанеру нещадно и петь, похоже, совсем разучились, или не умели от слова "совсем". Далеко ходить не надо, взять хотя бы в пример безголосую Глюкозу. Есть ролики, где она "поёт" без фанеры - мама дорогая! пишет пользователь

Девушка рассказала, что ранее пыталась попасть шоу "Голос", но, к сожалению, не прошла отбор.

Сюзанна работает официанткой с 16 лет.

Видео: Lyudmila Ukolova/YouTube