Официантка из Петербурга рассказала о работе в общепите и после этого потеряла работу

Когда последний тред набрал более 1,5 тысячи лайков, о блоге узнали и работодатели.

Twitter-блогер из Петербурга Елизавета Коняева создала тред, где рассказывала смешные и не очень истории из жизни официанта. За свою популярность ей пришло оставить работу. Об этом она сама написала в своем блоге.

Когда последний тред набрал более 1,5 тысячи лайков, о блоге узнали и работодатели. По словам Елизаветы, она приехала на работу и просто узнала, что её неожиданно сняли со смены. В общепите при этом она работает уже шесть лет.

В Instagram девушка пояснила, что она всё это время работала в двух заведениях, поэтому одно место работы у неё точно осталось. Однако, название заведение Елизавета не раскрывает и благодарит всех, кто присылал ей слова поддержки. При этом совсем уходить из сферы общепита девушка не планирует, так как очень любит свою работу.

Студент-тиктокер отчислился из полицейского колледжа в Петербурге.

Фото: Twitter/ ilove_harry_st