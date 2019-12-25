В Петербурге выпустили юбилейные "Подорожники" к 350-летию Петра I

Дизайн разработан как в монохромном, так и цветном стиле.

К 350-летию со дня рождения Петра I в Петербурге выпустили "Подорожник" с новым дизайном. Приобрести карту с изображением императора можно будет с 9 июня. Об этом сообщила пресс-служба "Организатора перевозок".

"Подорожник" будет продаваться в офисах и киосках учреждения, а также кассах метрополитена, но не на всех станциях. В продаже он будет на "Адмиралтейской", "Владимирской", "Гостином двору", "Девяткино", "Купчино", "Ладожской", "Ленинском пр.", "Ломоносовской", "Невском пр.", "Маяковской", "Петроградской", "Пл. Александра Невского-1", "Пл. Восстания", "Приморской", "Пр. Ветеранов" и других.

К юбилейной дате подготовили два дизайна в монохромном стиле и цветном. Изображения посвящены основанию морского флота России и основанию Петербурга.

Ранее стало известно, как в наземном транспорте работает тариф "60 минут".

Фото: Piter.tv, Организатор перевозок