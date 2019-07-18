Стало известно, как в наземном транспорте работает тариф "60 минут"

Тариф прекращает действие после первой или второй поездки, если пассажир оплатил "Подорожником" маршрутку, метро, электричку или пригородный автобус Ленобласти

Петербуржцам рассказали, как работает тариф "60 минут" в наземном транспорте. Инструкцию опубликовал комитет по транспорту города.

Тариф действует только на наземном социальном транспорте. Он активируется на карте "Подорожник" и действует в автобусе, трамвае и троллейбусе. Стоимость первой поездки – 40 рублей, второй – 10 рублей, третья и последующая поездки в течение часа – бесплатно.

Отмечается, что тариф прекращает действие после первой или второй поездки, если пассажир оплатил "Подорожником" маршрутку, метро, электричку или пригородный автобус Ленобласти. Это значит, что следующая поездка для пассажира снова будет стоить 40 рублей.

Ранее мы писали, что в Петербурге 1 июня стартовал второй этап транспортной реформы. В первый летний день появилось ещё 20 новых маршрутов, изменились трассы 12 автобусов, закрылся 1 социальный и 31 коммерческий маршрут.

Фото: комитет по транспорту, Piter.tv

