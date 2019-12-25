В Петербурге представили официальную коллекцию аксессуаров для туристов

Коллекция уже доступна жителям и гостям города.

Комитет по развитию туризма и дизайн-студия Kunjut выпустили коллекцию аксессуаров для жителей и гостей Петербурга. С 25 августа горожане могут приобрести сумки-шопперы, поясные сумки, косметички, шейные платки, футболки, шарфики и защитные маски для лица. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

Коллекция выполнена в туристском стиле: на изделиях изображены главные городские достопримечательности, а также логотип в виде бирюзового круга. Приобрести аксессуары можно в информационных центрах для туристов на Садовой, 14/52, и Садовой, 37, а также в информационных пунктах на площади Восстания, Дворцовой площади и у Петропавловской крепости.

Ранее мы писали, что Петербург стал одним из самых популярных маршрутов россиян этим летом.

Фото: пресс-служба комитета по развитию туризма Петербурга