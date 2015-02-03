В Петербурге выпустили ещё пять анимационных роликов об экологии

В новых выпусках петербуржцам рассказывают об экологичном выборе товаров и транспорта, а также о правильном обращении с отходами и необходимости заботиться об окружающей среде.

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности выпустил еще пять анимационных роликов об экологии. Об этом во вторник, 15 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

В новых выпусках петербуржцам рассказывают об экологичном выборе товаров и транспорта, а также о правильном обращении с отходами и необходимости заботиться об окружающей среде. Ролики можно посмотреть на официальной странице комитета в социальной сети ВКонтакте.

Ранее мы писали, что в Петербурге уничтожат шесть крупных свалок.

Видео: ВКонтакте / Комитет по природопользованию