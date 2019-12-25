В Петербурге выполнили поручение Путина по выплатам медикам

Материальную помощь получили 68 врачей, заразившихся коронавирусом на работе.

В Петербурге выполнили поручение президента России Владимира Путина по стимулирующим выплатам медикам. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов на совещании с прокурором Северной столицы Сергеем Литвиненко.

По словам Беглова, по 300 тысяч рублей получили 68 медиков, заразившихся коронавирусом на работе. Семьям трех умерших от инфекции врачей выплатили по миллиону рублей. Деньги были перечислены на зарплатные карты.

Жалобы медработников рассматривает специальная межведомственная комиссия, созданная при Комитете по здравоохранению. В ее состав входят члены профсоюзов, сотрудники Комитета социальной политики и Роспотребнадзора. Для медиков по номеру "122" организована горячая линия, на которую можно позвонить и проконсультироваться о мерах поддержки.

Ранее мы писали, что в Петербурге начали выплачивать по 800 рублей на маски и перчатки.

Фото: gov.spb.ru