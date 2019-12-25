В Петербурге начали выплачивать 800 рублей на маски и перчатки

Поступление денежных средств на счета более 1,8 млн граждан ожидается до конца недели.

СПб КГУ "Городской информационно-расчетный центр" (находится в ведении Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга) 20 мая начал выплачивать 800 рублей на покупку масок и перчаток. Поступление денежных средств на счета более 1,8 млн граждан ожидается до конца недели. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга.

Единовременная денежная выплата предоставляется петербургским пенсионерам, малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям, имеющим ребенка-инвалида и приемным семьям, где воспитываются дети-сироты. Выплата предусмотрена на каждого ребенка в таких семьях.

Для реализации данной меры из бюджета выделили 1, 467 миллиарда рублей. По вопросам выплат можно обратиться по телефону: 241-20-57.

Все петербуржцы с 12 мая обязаны носить маски и перчатки в магазинах, транспорте, такси и даже на улице. За несоблюдение требований грозит штраф в размере 4 тысяч рублей.

"Я не жадный, всем делюсь": какие регионы могут стать примером Петербургу, отказавшемуся от раздачи масок.

Фото: Piter.TV