На Васильевском острове посчитали сохранившиеся витражи и объединили их в книгу

Волонтеры изучили каждый дом на Васильевском острове и узнали, сколько сохранилось витражей.

На Васильевском острове посчитали сохранившиеся в парадных витражи. Каждое уникальное остекление попало в книгу об историческом наследии острова. Мы побывали в одной из парадных 29-го дома на 2-й линии В.О.

В Петербурге был создан такой огромный корпус витражей, которого нет ни в одном городе в России. Поэтому, проводя инвентаризацию в Петербурге, мы фактически осваиваем большую часть витражного наследия всей страны. Этот материал очень важно показать, чтобы он жил, чтобы не только сохранялась историческая память об этих разноцветных окнах, но и чтобы наши современники, мастера-витражисты могли ориентироваться на наше русское национальное наследие. Татьяна Княжицкая, искусствовед

Волонтеры обошли все дома на Васильевском острове в поисках сохраненных витражей. Только по 41 адресу удалось найти исторические витражи или то, что от них осталось.

Как правило, один человек брал себе 1-2 участка и в течение месяца или полутора проходил по всем адресам. Проходили по всем домам, потому что мы хотели сделать не точечное, а тотальное обследование. Александра Тесакова, волонтер

По словам авторов, в хорошем состоянии сохранилась лишь малая часть витражей. Книгу о витражах на Васильевском острове планируют опубликовать в июне. В мечтах авторов посчитать все витражи в Петербурге, чтобы их можно было сохранить на долгие годы.

Фото и видео: Piter.TV