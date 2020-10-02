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В Петербурге выписали из больницы второго в России переболевшего оспой обезьян
Сегодня, 15:35
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В Петербурге выписали из больницы второго в России переболевшего оспой обезьян

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В Петербурге выздоровел пациент, который заболел оспой обезьян. Это был второй зарегистрированный случай в городе.

По информации пресс-служба регионального Роспотребнадзора, пациенты выписали после полного выздоровления. О его заболевании сообщали 8 сентября. Сейчас выздоровевший не представляет опасности для окружающих.

Благодаря принятым противоэпидемическим мерам удалось избежать распространения заболевания. Эпидситуация по оспе обезьян остаётся на строгом контроле Роспотребнадзора.

говорится в сообщении.

Первый официальный случай был зафиксирован в Петербурге в июле. 

В Роспотребнадзоре говорили о том, что оспа обезьян не отличается высокой заразностью, однако передача от человека к человеку воздушно-капельным путем все же возможна при длительном личном контакте. Заражение также возможно при контакте с поврежденными участками кожи инфицированного человека, предметами, контаминированными биологическими жидкостями, а также биоматериалами из очагов поражения больного человека.

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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