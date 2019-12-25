В Петербурге на 6 лет осудили виновника пьяного ДТП, в котором погибла женщина

Мужчина сел за руль в наркотическом опьянении и на пешеходном переходе сбил потерпевшую.

В Петербурге вынесли приговор местному жителю, по вине которого произошла смертельная авария. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Вечером 11 октября 2021 года мужчина сел за руль в наркотическом опьянении без водительских прав. На перекрестке улицы Тельмана и проспекта Большевиков он выехал на красный сигнал светофора и сбил женщину, переходящую дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело за вождение в пьяном виде и нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. Виновника приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Также его лишили прав на два года.

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Фото: pexels.com