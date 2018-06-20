Петербургские адвокаты, похитившие 4 млрд рублей, отпущены на свободу

Их наказали уголовно, но отпустили из-за того, что срок заключения был исчерпан.

В Петербурге объявили приговоры адвокатам, которых обвиняли в хищении четыре миллиардов рублей. Следствие пыталось доказать вину Броневского и Шведа. Они якобы занимались преступной деятельностью с 2008 года и за это время успели извлечь из бюджета крупную сумму денег. решение зачитывалось в течение трех с половиной дней. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба по региону.

Юристы получили уголовный срок по статье за мошенничество,а вот в организации преступного сообщества Броневского оправдали. Петербуржец получил шесть лет и десять месяцев в колонии общего режима. Однако, мужчину освободили в зале суда из-за истечения срока заключения, который он отбыл в качестве арестованного по делу.

Второго фигуранта - Александра Шведа оправдали по всем эпизодам. Его также отпустили в зале суда. Такая же мера воздействия была принята в отношении еще 10 подозреваемых. Суд также закрепил за ними право на реабилитацию. Условные сроки получили девять фигурантов.

Ранее Piter.tv писал о том, что экс-бухгалтер из Петербурга украла 25 миллионов у "мертвых душ".

Фото: Piter.t