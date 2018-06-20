Экс-бухгалтер из Петербурга украла 25 миллионов у "мертвых душ"

Женщина получила условный срок.

Петербургский бухгалтер частной фирмы украла около 25 миллионов рублей с зарплаты фиктивных сотрудников. Женщина признала вину и раскаялась в преступлении. Однако, хищение денежных средств, по решению суда, не потянуло на реальный срок. Фигурантка расследования отделалась восьми годами лишения свободы условно.

Отметим, что мошеннице также придется возместить организациям ущерб от своей деятельности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры. Дело рассматривалось в Василеостровском районном суде.

Известно, что подсудимая работала в компании, которая оказывала услуги аутсорсинга. Она завела десять кредитных карт на "мертвые души", которые получали зарплату от различных организаций. Полученными средствами петербурженка распорядилась по собственному усмотрению.

Фото: Piter.tv



