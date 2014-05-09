В Петербурге вынесли приговор за мошенничество с маткапиталом

Суд отправил организаторов схемы обналичивания маткапитала в колонию.

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга признал группу лиц виновной в мошенничестве при незаконном обналичивании средств материнского капитала и назначил им реальные и условные сроки наказания.

Суд установил, что до апреля 2020 года участники преступной схемы действовали из корыстных побуждений и использовали кредитный потребительский кооператив для оформления фиктивных документов от имени владельцев сертификатов на материнский капитал. В представленных документах содержались ложные сведения о якобы планируемом направлении средств на погашение займов, взятых для строительства индивидуальных жилых домов. Указанные бумаги направлялись в территориальные подразделения Пенсионного фонда Российской Федерации.

После рассмотрения заявлений бюджетные средства перечислялись на счета кооператива, после чего участники схемы распоряжались ими по своему усмотрению. Действия подсудимых были квалифицированы по части 4 и части 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Одному из осуждённых суд назначил наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также штраф в размере 1 миллиона рублей. Второй фигурант получил 4 года и 6 месяцев лишения свободы и штраф 600 тысяч рублей. Оба были взяты под стражу в зале суда. Остальные участники уголовного дела, в том числе владельцы сертификатов на материнский капитал, получили условные сроки наказания. Суд также удовлетворил гражданские иски, взыскав с осуждённых более 3,1 миллиона рублей в счёт возмещения ущерба.

