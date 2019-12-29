В Петербурге убийц близнецов осудили на 34 года

На двоих мужчины получили 34 года. Один из обвиняемых отсидит в тюрьме 19 лет, второй – 15 лет.

Городской суд Петербурга вынес приговор двум мужчинам, которые летом 2018 года в Купчино убили двойняшек – хозяйку квартиры и её брата.

На двоих мужчины получили 34 года. Один из обвиняемых отсидит в тюрьме 19 лет, второй – 15 лет. Также суд обязал выплатить вдове убитой миллион рублей.

Летом 2018 года злоумышленники пробрались в квартиру и убили хозяйку, а также ее брата-близнеца. Также из дома были похищены ценности на 177 тысяч рублей.

Ранее петербуржец убил мать, вспорол ей живот и утопил в Ижоре.

Фото: Piter.TV