В суде фотограф признал, что в общей сложности за три года в фотосъемках приняли участие порядка 300 подростков.

В пятницу, 22 мая, стало известно о том, что в Петербурге вынесен приговор фотографу, который делал порносъемки с детдомовцами. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

В суде мужчина признался, что за три года в его фотосъемках порнографического характера приняли участие около 300 подростков. При этом фотограф заявил, что всегда набирал участников от 16 лет. При этом он добавил, что возраст определял визуально.

Известно, что за каждую такую фотосессию детям из детдомов платили по 300 рублей.

Мужчину приговорили к четырем годам и семи месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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Фото:Piter.TV