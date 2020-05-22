В Москве издатель журнала занимался организацией проституции

Сотрудниками МВД пресечена деятельность организованной группы, которая занималась предоставлением секс услуг.

В Москве издатель журнала "Флирт" подозревается в организации деятельности, связанной с проституцией.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщает, что сотрудниками ГУ угрозыска МВД России совместно с коллегами из Юго-Восточного административного округа города Москвы при участии Росгвардии и Росфинмониторинга пресечена деятельность группы лиц, участники которой подозреваются в организации занятия проституцией.

Участники преступной группы размещали через интернет объявления о предоставлении секс услуг с фотографиями девушек. Позвонившим назывался адрес, где будет предоставлена услуга. При обыске у подозреваемых найдены счета, множество мобильных телефонов, планшеты и ноутбуки, а также другая документация.

Управлением организации дознания Главного управления МВД России по городу Москве возбуждено уголовно дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 241 УК РФ. В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны восемь подозреваемых: предполагаемый организатор и его помощники. Ирина Волк, Официальный представитель МВД РФ

В настоящее время подозреваемый организатор противоправной деятельности задержан. Остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее: Задушившая 9-месячного сына жительница Коломны призналась в убийстве (видео)

Видео: МВД МЕДИА