В Петербурге выделят 2 млн рублей на защиту интеллектуальной собственности

Затраты возместят на уровне 400 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе Смольного 24 мая, правительство выделит субсидию в размере двух миллионов рублей на защиту интеллектуальной собственности. Причем деньги будут направлены в рамках стимулирования инновационной деятельности в городе: будет покрываться половина затрат по охране авторских прав и средств индивидуализации с 2013 года.

Лимит субсидии составляет 2 млн. рублей, в 2019 году их планируется предоставить минимум пяти получателям из числа городских компаний.

В прошлом году так поддержали девять организаций по вопросам 528 объектов интеллектуальной собственности.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что был представлен план благоустройства Южно-Приморского парка в Петербурге.

Фото: Piter.TV