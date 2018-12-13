Представлен план благоустройства Южно-Приморского парка

В районной администрации рассказали о работах в связи с обращениями горожан.

В пятницу, 24 мая, в администрации Красносельского района рассказали о том, каким будет Южно-Приморский парк. У горожан возникли вопросы о будущем парка в связи с вопросом о строительных работах на его территории.

Как уточнили в администрации, участок земли № 1 с недостроенными религиозными объектами на проспекте Доблести передан храму Покрова Божией Матери. Часть этой территории в ближайшее время ждут работы по благоустройству: оборудование второго въезда к храму, приведение в порядок зеленой зоны, устройство детской площадки.

Подчеркивается, что строительство новых объектов в парке не предусмотрено.

Фото: gov.spb.ru