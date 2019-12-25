На новогодние выплаты петербургским семья выделили более 500 миллионов рублей

Деньги были выделены из резервного фонда Петербурга.

Петербургские многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами продолжают получать новогодние выплаты. Губернатор подписал постановление, согласно которому на эти цели выделено 505,8 млн рублей.

Средства были выделены из резервного фонда Петербурга. Так, на каждого ребенка-инвалида и ребенка из многодетной семьи в возрасте до 18 лет полагается выплата в размере трех тысяч рублей. Глава города уточнил, что семьи с детьми-инвалидами и многодетные семьи сегодня самая уязвимая часть общества.

Такая финансовая поддержка будет хорошим подспорьем накануне праздника отметил Александр градоначальник.

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