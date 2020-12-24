Он отметил, что что руководству страны удалось добиться стабильности.

Президент России Владимир Путин заявил, что в России удалось не допустить критического спада экономики. Заявление он сделал на встрече с членами правительства РФ, обращаясь к членам кабинета министров.

Глава государства отметил, что руководству страны удалось добиться стабильности и устойчивости макроэкономических показателей. По его словам, несмотря на пандемия, продолжали выполняться проекты в инфраструктурной сфере, были созданы стимулы для поддержки строительной сферы.

Мы не допустили критического спада, который отбросил бы экономику далеко назад. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин поручил удвоить выплаты медикам за борьбу с коронавирусом за новогодние дни.

Видео: kremlin.ru