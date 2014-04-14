В Петербурге выдали более 70 разрешений на полеты БПЛА за 2023 год

Введением и снятием запретов на полеты беспилотников занимается оперативный штаб.

С начала 2023 года в Петербурге выдали 72 разрешения на полеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 16 октября пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Комитета по транспорту.

Введением и снятием запретов на полеты беспилотников занимается оперативный штаб при правительстве Северной столицы. По словам генерального директора ГК "Геоскан" Алексея Юрецкого, разрешения выдавали в зависимости от цели полета.

Имея достаточное основание для полета, разрешение можно было получить, например, если есть важный контракт. Механизм работал, просто был более строгий контроль за целями полета. Возможно, после снятия запрета количество полетов увеличится. Алексей Юрецкий, генеральный директора ГК "Геоскан"

Напомним, что запрет на использование БПЛА был продлен до 30 сентября.

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Фото: Unsplash (Fikri Rasyid)