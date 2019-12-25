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Студенты Военмеха разработали универсальный дрон "Вжик"
Сегодня, 10:14
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Студенты Военмеха разработали универсальный дрон "Вжик"

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Беспилотник в X-образной компоновке предназначен для перевозки грузов.

Учащиеся петербургского Военмеха разработали и собрали универсальный дрон "Вжик", предназначенный для перевозки грузов.  Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Разработка заняла у студентов Эвелины Кривогузовой и Бориса Волкова примерно год. Беспилотник в X-образной компоновке способен маневрировать, зависать в воздухе и взлетать с места. Кроме того, он имеет внушительный размах крыла: за счёт конструктивных решений к нему возможно прикрепить перевозочный контейнер и экшн-камеру.

Добавим, что дрон разработали в рамках Молодёжного инженерного центра при Военмехе: работа студентов совмещает научно-техническую деятельность и творческий потенциал.

Ранее мы сообщили о том, что в  Петербурге начали обучать будущих специалистов по управлению БПЛА.

Фото: Telegram / Правительство Петербурга

Теги: разработка дронов, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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