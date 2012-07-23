В Петербурге начали обучать будущих специалистов по управлению БПЛА

Учениками являются представители разных родов войск, а преподавателями – опытные военные.

Обучение по управлению беспилотными летательными аппаратами впервые стартовало в Петербурге. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" 9 октября.

Учениками являются представители разных родов войск, а преподавателями – опытные военные. Классы оборудованы компьютерами и контроллерами.

Военнослужащие учатся управлять дронами во всевозможных условиях. На тренировках – двадцать локаций. В закрытых помещениях будущие операторы должны налетать минимум 30 часов в симуляторе. Реальные навыки они оттачивают на полигоне.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге на Марсовом поле обнаружили беспилотник.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"