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В Петербурге начали обучать будущих специалистов по управлению БПЛА
Сегодня, 19:54
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В Петербурге начали обучать будущих специалистов по управлению БПЛА

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Учениками являются представители разных родов войск, а преподавателями – опытные военные.

Обучение по управлению беспилотными летательными аппаратами впервые стартовало в Петербурге. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" 9 октября.

Учениками являются представители разных родов войск, а преподавателями – опытные военные. Классы оборудованы компьютерами и контроллерами. 

Военнослужащие учатся управлять дронами во всевозможных условиях. На тренировках – двадцать локаций. В закрытых помещениях будущие операторы должны налетать минимум 30 часов в симуляторе. Реальные навыки они оттачивают на полигоне. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге на Марсовом поле обнаружили беспилотник.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"

Теги: бпла, военные
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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