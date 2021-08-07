В Петербурге на Марсовом поле обнаружили беспилотник

Дрон находился в небе на законных основаниях.

Беспилотник, который был подавлен системой глушения, приземлился на Марсовом поле в Петербурге. "Фонтанка" пишет, что он оказался "своим" и принадлежит компании "Геоскан".

Дрон находился в небе на законных основаниях, сообщил директор "Геоскана" Алексей Семенов. Представители компании выясняют обстоятельства происшедшего.

Отметим, что компания "Геоскан", открытая в 2010 году в Северной столице, разрабатывает и производит беспилотники. По собственным оценкам, с 2011-го "Геоскан" выпустил 15 тыс. дронов.

Ранее на Piter.TV: недалеко от трассы M-11 в Петербурге найден беспилотник.

Фото: Unsplash (Fikri Rasyid)