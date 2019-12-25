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Недалеко от трассы M-11 в Петербурге найден беспилотник
Сегодня, 10:45
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Недалеко от трассы M-11 в Петербурге найден беспилотник

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Дрон изъяли у владельца, проводится проверка.

В четверг, 21 сентября, сотрудники Росгвардии обнаружили беспилотник в Пушкинском районе Петребурга. Дрон кружил у дома № 13 по Старорусскому проспекту. Об этом пишет "Фонтанка".

Удалось установить, что объект является гражданским дроном. Его владелец, 20-летний уроженец Дагестана, использовал аэросъёмку для видео со своим автомобилем.

Дрон был изъят, проводится проверка по факту произошедшего.

Ранее мы сообщили о том, что в ОЭЗ "Санкт-Петербург" создадут центр по разработке и сборке дронов.

Фото: Unsplash (Fikri Rasyid)

Теги: блпа, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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