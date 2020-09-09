В ОЭЗ "Санкт-Петербург" создадут центр по разработке и сборке дронов

Площадь центра составит 18,6 кв.м. Его построят к 2025 году благодаря законопроекту о стимулировании развития беспилотников в Петербурге, который получил поддержку комитета городского парламента по законодательству.

В Особой экономической зоне (ОЭЗ) "Санкт-Петербург" будет открыт центр по разработке и сборке дронов. В проект намерены вложить 2,56 млрд рублей. Об этом информирует пресс-служба ЗакСа Северной столицы.

Площадь центра составит 18,6 кв.м. Его построят к 2025 году благодаря законопроекту о стимулировании развития беспилотников в Петербурге, который получил поддержку комитета городского парламента по законодательству. Помимо разработки, внедрения, развития, использования технологий искусственного интеллекта и робототехники, специалисты будут работать с беспилотными воздушными судами (БЛА) и беспилотными авиационными системами (БАС). Для последних намечено возведение лётно-испытательного комплекса на площадке "Сосново".

Сейчас в городе на Неве функционирует примерно 20 предприятий, связанных с разработкой и производством беспилотных систем гражданского и военного назначения. Также существует около 10-ти петербургских научно-технических учреждений, которые работают над улучшением систем связи, двигателей и отдельных компонентов беспилотных аппаратов.

Ранее Бельский прокомментировал ситуацию с законом о КРТ.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)