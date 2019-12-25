  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Бельский прокомментировал ситуацию с законом о КРТ
Сегодня, 15:44
120
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Бельский прокомментировал ситуацию с законом о КРТ

0 0

Со стороны городского парламента прозвучало несколько принципиальных предложений.

В начале лета федеральные власти заявили, что предложения по пересмотру закона о комплексном развитии территорий (КРТ), которые ЗакС Петербурга направил в Госдуму, не соответствуют федеральному законодательству. О том, как ситуация развивается на данный момент, пишет spb.aif.ru.

Так, споры касаются двух принципиальных для Северной столицы вопросов: это принцип включения дома в программу реновации по заявлению, а также география расселения исключительно в пределах района. Об этом напомнил спикер парламента Петербурга Александр Бельский. Он отметил, что спорные моменты будут обсуждаться в рамках рабочей группы.

Мы считаем, что нужно предоставить налоговые льготы участникам программы, чтобы они не платили 13% налогов при смене жилья и делался пятилетний зачёт владения. Коллеги из Совета законодателей напомнили, что здесь надо учесть интересы владельцев и долевой недвижимости. Мы с этим согласны.

Александр Бельский, спикер ЗакСа Петербурга

Ранее мы сообщили о том, что езду на электросамокатах в Петербурге будут ограничивать, но полностью не запретят.

Фото: Piter.TV

Теги: крт, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Gomobiom MahWeand
Сегодня 16:50

народ в сети появился сканер соц. сетей (Инста, VK, ОК, Телеграм), теперь можно узнать всю информацию о пользователе даже если аккаунт скрыт: скрытые переписки, что смотрит, кого лайкает, кем интересуются, с кем переписываеться, все скрытые данные и все это анонимно. Измену можно вычислить на раз-два ----- https://e.vg/scaneru

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии