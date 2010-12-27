В Петербурге вычисляют инспекторов ДПС, бравших с водителей взятки

Следствие предполагает, что злоумышленники в сентябре-октябре потребовали от двух автомобилистов в общей сложности 75 тысяч рублей.

В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников полиции, которых подозревают в получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

Следствие предполагает, что злоумышленники в сентябре-октябре потребовали от двух автомобилистов в общей сложности 75 тысяч рублей. Взамен инспекторы обещали не проводить освидетельствование на наркотики и не проверять машины на наличие запрещенных веществ. Сотрудники получили 70,5 тысячи рублей.

В отношении инспекторов, личность которых еще нужно установить, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге оперативники задержали инспектора ДПС по подозрению в получении взятки.

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