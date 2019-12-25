В Петербурге выбраны подрядчики для установки "лежачих полицейских"

Искусственные неровности установят в 11 районах города.

В Петербурге подвели итоги конкурса на проведение работ по установке "лежачих полицейских" по заказу "Дирекции по организации дорожного движения Санкт-Петербурга". По информации пресс-службы комитета по развитию транспортной инфраструктуры, подрядчиками станут ООО "РОСЗНАК" и ООО "АИР Магистраль".

Работы по установке пластмассовых препятствий проведут в 11 районах города до конца мая. "РОСЗНАК", получивший 7,762 миллиона рублей, поместит "полицейских" по 17 адресам в Калининском, Курортном, Петродворцовом и Невском районах. В то же время "АИР Магистраль" будет трудиться на трех адресах в Красносельском районе, на четырех во Фрунзенском, Центральном и Адмиралтейском, а также в Пушкинском, Колпинском и Кировском, где предстоит самая объемная работа на пяти адресах. Работы второго подрядчика обойдутся в 7,499 миллиона рублей.

Устроенные на проезжих частях возвышенности позволят снизить скорость автомобилей и повысить уровень безопасности движения в зоне нерегулируемых пешеходных переходов.

Немногим ранее в городе выбрали подрядчиков для ремонта дорог в трех районах.

Фото: plastmir.ru