В Петербурге выбрали пять самых трогательных историй о "укотовлении"

За месяц читатели прислали более 300 историй о том, как обрели усатого члена семьи или нескольких.

Итоги спецпроекта об уличных и котах из приюта подвели в Петербурге. Его организовал интернет-издание Peterburg2.ru совместно с приютом "Ржевка".

"Друзей не покупают!" — это проект, где эксперты рассказывают, к чему готовиться будущим "котородителям", что делать, если вы нашли одинокого усатого на улице и как преодолеть кошачьи страхи и "тыгыдыки". Важный посыл проекта— покупать кота совершенно незачем, ведь приютская Мурка ничуть не хуже кота от заводчика.

За месяц читатели прислали более 300 историй о том, как обрели усатого члена семьи или нескольких. В жюри вошли журналисты Peterburg2.ru и партнеры проекта. Путем голосования выбрали шорт-лист из 15 лучших историй, а затем — обещанных пятерых победителей.

В результате, победа была отдана рассказу о коте Бамбуке, машинисту Евгению и его пушистым "дочкам" Кате и Зайке, девушке Кристине, которая написала о своем любимце целую поэму, добросердечному Илье и его "котодеткам" — Нельсону и Инессе, а также Анне и её умной кошечке Василисе.

Победители получат приятные призы, в том числе целую корзину продукции для усатых мурлык.

Ранее мы сообщали, что эрмитажный кот Ахилл перешел на работу в детский хоспис. Он получил официальное подтверждение профпригодности в Международной ассоциации котов-терапевтов.

Фото: pexels