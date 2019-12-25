В Петербурге определились с подрядчиком для работ на Московском проспекте

На ремонт заложено 76,3 млн рублей.

Петербургские власти выбрали подрядчика для ремонта дорожного покрытия Московского проспекта на участке от Сенной площади до набережной Обводного канала. Об этом 30 марта сообщила пресс-служба Смольного.

Участком длиной 2,2 километра, 42,49 тысяч "квадратов" из которой занимает проезжая часть, займется АО "Буер". На работы , выполняющиеся в рамках адресной программы дорожного ремонта, заложено 76,3 млн рублей.

Ранее мы писали, что до конца мая в Петербурге закроется движение по участку Среднеохтинского проспекта.

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