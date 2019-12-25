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В Петербурге определились с подрядчиком для работ на Московском проспекте
Сегодня, 16:15
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В Петербурге определились с подрядчиком для работ на Московском проспекте

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На ремонт заложено 76,3 млн рублей.

Петербургские власти выбрали подрядчика для ремонта дорожного покрытия Московского проспекта на участке от Сенной площади до набережной Обводного канала. Об этом 30 марта сообщила пресс-служба Смольного.

Участком длиной 2,2 километра, 42,49 тысяч "квадратов" из которой занимает проезжая часть, займется АО "Буер". На работы , выполняющиеся в рамках адресной программы дорожного ремонта, заложено 76,3 млн рублей.

Ранее мы писали, что до конца мая в Петербурге закроется движение по участку Среднеохтинского проспекта.

Фото: pixabay

Теги: дорожные работы, подрядчик, ремонт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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