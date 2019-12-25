В Петербурге выбрали подрядчика для изготовления металлоконструкций фасадов "СКА Арены"

На данный момент проводится детальный просчет конструкций фасада.

В понедельник, 19 июля, стало известно, какая компания выступит в роли подрядчика для изготовления металлоконструкций фасадов "СКА Арены", Генеральный директор компании "ГОРКА" Алексей Сидоренков сообщил, что металлоконструкциями фасада займется компания "Курганстальмост".

Договор с подрядчиком уже подписали. Работа будет вестись совместно с австрийскими архитекторами бюро Coop Himmelblau. Сидоренков отметил, что специалисты начали детально просчитывать конструкции фасада. Далее будет разработан проект и начнется не менее сложный этап – производство металлоконструкции общим весом коло 9 тысяч тонн. Этот объем работы предстоит выполнить в сжатые сроки.

По словам гендиректора ЗАО "Курганстальмост" Дмитрия Парышева, конструкции хотят запустить в производство уже в октябре. Напомним, высота семиэтажного здания составит 53,7 м. Комплекс намерены возвести к октябрю 2022 года, а в мае 2023 года – ввести в эксплуатацию.

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Фото: предоставлено пресс-службой КГА