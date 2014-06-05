В Петербурге выбрали лучшего юного чтеца на конкурсе "Живая классика"

Среди 11 участников были пять россиян и шесть иностранных чтецов из США, Италии, Нидерландов, Румынии, а также два человека из Бельгии и Словакии выступили онлайн.

В Петербурге 25 сентября прошел суперфинал юбилейного Х сезона конкурса юных чтецов "Живая классика". Финалисты международного конкурса встретились во дворце Белосельских-Белозерских.

Среди 11 участников были пять россиян и шесть иностранных чтецов из США, Италии, Нидерландов, Румынии, а также два человека из Бельгии и Словакии выступили онлайн.

Вместе со школьниками соревнуются взрослые профессиональные артисты, писатели, медийные личности. Например, Милена Соловьёва из Ломоносовского района Ленинградской области прочла отрывок из повести "Чучело" Владимира Железняка на пару со студенткой ВГИКа.

В жюри суперфинала — народная артистка РСФСР Светлана Крючкова, ректор театрального института им. Щукина, народный артист России Евгений Князев, актриса театра Фоменко, победительница шоу "Голос" Дарья Антонюк, декан актерского факультета ГИТИСа Тарас Белоусов.

Конкурс юных чтецов "Живая классика" — крупнейший проект по поддержке чтения в России, в нем каждый год принимает участие до 2 миллионов детей из всех регионов России и еще 80 стран мира.

Ранее победители "Парада садов" высадили многолетники в Князь-Владимирском сквере.

Фото: Вконтакте / Фондо "Живая классика"