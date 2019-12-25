В Петербурге выбрали адреса для создания автостоянок

Петербуржцы отправляли свои предложения с марта по апрель. За это время в КРТИ поступило 70 заявок по 57 адресам.

В Петербурге подвели промежуточные итоги анализа адресов в 12 районах города, по которым петербуржцы предложили создать новые автостоянки. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Петербуржцы отправляли свои предложения с марта по апрель. За это время в КРТИ поступило 70 заявок по 57 адресам. Часть из них специалисты уже оценили. Одно из предложений в Кировском районе планируется реализовать уже в этом году. Автостоянка появится недалеко от станции метро "Проспект Ветеранов" на Дачном проспекте. Уже выбирается подрядчик.

Также определены участки по 5 предложениям в Приморском и Выборгском районах. Ещё 20 вариантов – это места, где активно идет жилищное строительство.

Ранее для ремонта петербургских дорог за 832 млн рублей нашелся подрядчик.

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